Konzert mit "Cappuccino"

Genau vor zehn Jahren gab das Damenorchester "Cappuccino" am Muttertag sein erstes Konzert in Trebgast. Das Jubiläumskonzert "In den Sternen steht's geschrieben" findet natürlich am Muttertag, 12. Mai, um 16 Uhr in der Trebgaster Kirche statt, der Eintritt ist frei. Bereits ab 14 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen im Kantorat. red