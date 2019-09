Konzert mit Barockmusik

Am Sonntag, 15. September, findet um 19 Uhr in der St. Matthäuskirche ein Konzert mit französischer Barockmusik statt. Auf dem Programm stehen Werke der bedeutendsten Komponisten dieses Genres, J. Ph. Rameau mit einem Cembalokonzert, J. M. Leclair mit einer großen Violinsonate, M. Blavet mit einer Flötensonate, L. de Caix d'Hervelois mit einer Cellosuite sowie Trios von P. D. Philidor und J. B. Loeillet. Die Ausführenden sind Jörg Krämer, Flöte, Sören Uhde, Violine, Johanna Eras, Cello, und Susanne Hartwich-Düfel, Cembalo. Karten gibt es bei Reservix und an der Abendkasse. red