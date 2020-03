Konzert mit Audax Saxophonquartett

Die vier jungen Saxophonistinnen Christina Bernard (Sopransaxophon), Ann-Kathrin Grammel (Altsaxophon), Chisa Nagashima (Tenorsaxophon) und Regina Reiter (Baritonsaxophon) lernten sich beim Saxophonstudium an der Hochschule für Musik Würzburg kennen. Schnell stellten sie fest, dass sie die uneingeschränkte Leidenschaft für die Kammermusik insbesondere für das Quartettspiel verbindet. So schlossen sie sich zum "Audax Saxophonquartett" zusammen. Das Ensemble gewann beispielsweise 2018 beim Kammermusik-Wettbewerb um den Wolfgang Fischer und Maria-Fischer-Flach-Preis den gleichnamigen Förderpreis. Ende März 2020 wird das Ensemble am Deutschen Musikwettbewerb in Bonn teilnehmen. Bereits am 11. März sind im Kursaal Bad Bocklet Teile des Wettbewerbsprogramms zu hören, mit Werken von Eugène Bozza, William Albright, Robin Hoffmann und Alexander Glazunov. Beginn des Konzerts ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Weitere Infos gibt es im Internet unter www.badbocklet.de, per Tel.: 09708/707 030, E-Mail (info@badbocklet.de). Foto: Armin Bestelmeyer