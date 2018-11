Konzert läutet den Advent ein

Der Gesangverein Gestungshausen lädt am 1. Adentssonntag, 2. Dezember, zu seinem 34. Adventskonzert in die Matthäuskirche ein. Es beginnt um 14 Uhr, und wie in den Vorjahren hat der Veranstalter auch in diesem Jahr wieder Gastchöre eingeladen, die die Besucher auf die Advents- und Weihnachtszeit musikalisch einstimmen werden. Neben dem eigenen Männerchor sind zum ersten Mal der Frauenchor aus dem thüringischen Judenbach und die Bläsergruppe Unterleiterbach sowie der Kirchenchor und die Flötengruppe der evangelischen Kirchengemeinde Gestungshausen dabei. Nach dem Konzert gibt es weihnachtliche Köstlichkeiten im Gemeindehaus. red