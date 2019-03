Konzert: Kronacher Orgelzyklus startet

Unter dem Motto "Polnische Orgelmusik von der Romantik bis zur Moderne" mit Jacek Pupka, Organist der Kathedrale in Posen, startet am Sonntag, 24. März, der zehnte Internationale Orgelzyklus Kronach. Beginn ist um 17 Uhr in der evangelischen Christuskirche. Der Eintritt zu dem Konzert ist frei. red