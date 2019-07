Konzert in Unfinden dokumentiert Leistungsvermögen der Chöre

Ein festliches Konzert veranstaltete der Gesangverein Unfinden am Samstagabend in der Bonifatiuskirche in Unfinden. Als besondere Gäste hatte der Gesangverein den befreundeten Männergesangverein "Eintracht" aus Hanweiler in Baden-Württemberg eingeladen. Dieser bot unter der Leitung von Martin Wittlinger zusammen mit dem gastgebenden Chor mit seinem Dirigenten Roland Kraft den zahlreichen Zuhörern im Gotteshaus ein sehr abwechslungsreiches Konzert mit vielen unterschiedlichen Liedern. Bei diesen konnten beide Chöre ihr sängerisches Leistungsvermögen unter Beweis stellen. Passend dazu lieferte das "Üflder Blech" unter der Leitung von Martin Scherer Zwischenstücke mit poppigen, fetzigen, teils aber auch einfühlsamen Melodien. Mit dem gemeinsam gesungenen von Ute Gutzeit am Klavier begleiteten "Nun danket alle Gott" endete ein Konzert, in dem eine breite Palette des Chorsingens und der Blasmusik geboten wurde. Viel Beifall der Zuhörer war der Lohn für die Akteure des gelungenen Abends.