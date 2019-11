Konzert in Sankt Antonius

Die Jesserndorfer stimmen sich am Wochenende auf die Vorweihnachtszeit ein.

Am Tag nach der Dorfweihnacht, die am Samstag, 30. November, ab 14.30 Uhr erstmals am Dorfplatz stattfindet, geht es in der katholischen Kirche Sankt Antonius besinnlich weiter. Dort findet am Sonntag, 1. Dezember, ab 17 Uhr ein Adventskonzert mit der Band "Effata" und den Bramberger Spatzen statt. Texte steuert Pfarrer Rudolf Theiler bei. Der Spendenerlös ist für die Renovierung der Orgel und die Arbeit von Schwester Dagmar Walz in Afrika bestimmt. eki