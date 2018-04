Konzert in Kleingesee

Einladung ergeht zu einem Benefizkonzert zugunsten der Orgelrenovierung in die Herz-Jesu-Kirche in Kleingesee. Das große symphonische KSB-Werksorchester aus dem gleichnamigen Pegnitzer Pumpen- und Armaturenbaubetrieb spielt am Sonntag, 22. April, um 16 Uhr ein festliches Kirchenkonzert. Der Eintritt zum Konzert ist frei - um eine Spende zugunsten der Generalrenovierung der Orgel wird gebeten. red