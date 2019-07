Konzert in der Synagoge

Die Blockflöten- und Gitarrenschüler der Sing- und Musikschule verbrachten ein Wochenende im Jugendbildungshaus am Knock in Teuschnitz, um unter der Leitung von Maria Kuhn und Dorothea Lieb Vielfältiges zum Thema "Pausen-Musik" zusammen zu tragen. Das dort Erdachte, Bewegte und Geprobte wollen die 18 Mädchen und Jungen im Alter von sechs bis 15 Jahren am Dienstag, 9. Juli, um 18.30 Uhr in der Kronacher Synagoge einer breiteren Öffentlichkeit vorstellen. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten. red