Konzert in der Schleuse 94

Am Samstag, 6. Juli, findet um 21 Uhr in der Schleuse 94 bei Eggolsheim das Schleusenkonzert statt. Es ist gelungen, "Revolver" für das Fest zu gewinnen. Die bunte Truppe setzt sich zusammen aus Live- und Studiomusikern, Musikproduzenten, Komponisten, Musikpädagogen, ja Musikprofessoren, die in allen Musikstilen unterwegs sind. Um die Bewirtung kümmert sich der Förderverein Schleuse 94. Bei schlechtem Wetter wird für ausreichend Unterstellmöglichkeiten gesorgt. Der Veranstalter weist darauf hin, dass die Gäste aus dem Ortsbereich Eggolsheim nach Möglichkeit auf die Anfahrt mit dem Auto verzichten sollten, da nur begrenzte Parkflächen direkt vor Ort zur Verfügung stehen. Alternativ kann der Hof des Bauhofes am Mittelweg 16 als Parkfläche genutzt werden, der Fußweg beträgt dann noch 500 Meter. Karten im Vorverkauf sind im Rathaus Eggolsheim erhältlich. An der Abendkasse wird es Restkarten geben. red