Konzert in der Pfarrkirche

Mit einem breiten Repertoire an weihnachtlichen und adventlichen Liedern und Melodien möchten auch in diesem Jahr wieder die Wallenfelser Musiker, Sänger und Solisten ihre Zuhörer auf die Vorweihnachtszeit einstimmen. Es wirken mit: der Ministrantenchor, der Musikverein Wallenfels, der Gesangverein "Cäcilia" Wallenfels, der Kinder- und Jugendchor "Angels", Maik Förner sowie Marcel Müller an der Orgel. Umrahmt werden die Darbietungen durch besinnliche Worte, vorgetragen von Franz Behrschmidt. Das Konzert beginnt am zweiten Adventssonntag, 8. Dezember, um 16 Uhr. Der Eintritt ist frei, die Veranstalter freuen sich jedoch über freiwillige Spenden, die der Pfarrei St. Thomas zugutekommen. red