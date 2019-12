Modlos vor 19 Stunden

Konzert in der Kirche

Modlos — Die Musikkapelle Modlos gibt am Samstag, 21. Dezember, ein Weihnachtskonzert in der St. Jakobus Kirche in Modlos. Beginn ist um 19 Uhr. Mit dabei sind die Bläserklasse der Gemeinde Oberleich...