Konzert in der Kirche

Neben dem Posaunenchor bestreiten die Vokalchöre "Liedertafel" Hafenpreppach und "Voices of Light" sowie Instrumentalsolisten das Adventskonzert in der Hafenpreppacher Dreifaltigkeitskirche. Lesungen mit humorvollem und mit ernstem Inhalt runden den Abend im Maroldsweisacher Gemeindeteil ab. Auch der Kinderchor der Kirchengemeinde will die Zuhörer wieder erfreuen. Die Veranstaltung, zu der alle Musikliebhaber eingeladen sind, findet am Sonntag, 2. Dezember, statt und beginnt um 19 Uhr; der Eintritt ist frei. jf