Konzert in der Kirche setzte einen Kontrapunkt zur allgemeinen Hektik

Welch eine wohltuende Atmosphäre in der Tambacher Kirche im Gegensatz zu der hektischen Vorweihnachtszeit! Für Pfarrerin Birgit Paulmaier, die sich über das volle Gotteshaus freute, war das Adventskonzert ein erhebendes Erlebnis mit großer Vielfalt.

Den Adventsnachmittag eröffnete der Posaunenchor Tambach, geleitet von Bernhard Schlick, mit dem Präludium in C-Dur und stimmte auf die knapp eineinhalb besinnlichen Stunden ein, die mit feinen musikalischen und verbalen Darbietungen gespickt waren. Gekonnt wie immer glänzte der gemischte Chor des Gesangvereines Weitramsdorf mit dem Dirigenten Wolfgang Börner an der Spitze, unter anderem mit "Ave Glöcklein" und "Fröhliche Weihnacht". Zwischendurch erfreuten Birgit Paulmaier und Monika Geuß mit nachdenklichen Geschichten. Den ersten öffentlichen Auftritt vollzog der neu gegründete "Trächer Chor" aus Eicha. Die Leitung hatte Beate Wiesel. Gemütlich schunkelnd und Freude bereitend überstanden sie ihren Einstand unter anderem mit "Weißer Winterwald" und "War is over".

Der ansonsten in einer Kirche nicht übliche Beifall war ihnen sicher. Fehlen durfte natürlich nicht der Gesangverein Altenhof in seinem Heimspiel. Simone Gutwein verstand es wieder einmal, mit "Frohe Weihnacht" klangvoll dieses Lied von ihren Sängern feiern zu lassen. Und das Stück "Schallt ihr Trompeten", ein Zusammenspiel mit dem Posaunenchor, war beeindruckend.

Da blieb den Konzertbesuchern einfach nichts anderes übrig, als mit dem kirchlichen Top-Lied "Macht hoch die Tür", an der Orgel begleitet von Sandra Priesner, den Nachmittag in der Kirche gut gelaunt und zufrieden ausklingen zu lassen. dav