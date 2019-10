Konzert in der Jakobskirche

Am Sonntag, 20. Oktober, findet um 19 Uhr in St. Jakob das zweite Konzert der Veranstaltungsreihe "Spuren der Vergangenheit. Mystik-Wort-Klang des Mittelalters" statt. Es erklingen marianische Gesänge des 11. bis 14. Jahrhunderts - Gregorianik und frühe Mehrstimmigkeit aus der Zeit der großen gotischen Kathedralen. Das Ensemble "In Paradisum" mit Terezie Kosmáková (Sopran) und Markus Sperlein (Countertenor) interpretiert Stücke aus den Pariser Notre-Dame-Handschriften, dem Codex Las Huelgas und dem Llibre Vermell de Montserrat. Eintritt frei. red