Konzert in der Café-Bar "Karibik"

In der Café-Bar "Karibik" findet am morgigen Freitag ein Konzert statt. Der Kronacher Pianist Michael Popp wird einige Gitarrenlieder vom Musikprojekt "The story and the songs of Bruce Springsteen", präsentiert von "Easy Springsteen", an den Tasten begleiten. Beginn ist um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. red