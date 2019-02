Kronach vor 20 Stunden

Konzert in der Café-Bar "Karibik"

Am Freitag, 8. Februar, spielt "Halb so wild plus" in der Café-Bar "Karibik". Das Trio spielt die besten Songs aus den 60ern, 70ern, und 80ern. Beginn ist um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei. red