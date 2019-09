Konzert im Schallersgarten

Unter dem Motto "Musik zum Halberoamd" laden der Turnverein Unterrodach und seine Flößermusikanten zum Unterhaltungskonzert am Sonntag, 22. September, in den Schallersgarten am Flößermuseum ein. Ab 15.30 Uhr spielt die Musik. Bereits ab 15 Uhr gibt's Kaffee und Kuchen. Warum "Musik zum Halberoamd"? Auf der Flößerei gab es in der Regel nachmittags um diese Zeit eine Brotzeit, den "Halberoamd" (halber Abend). Es gab dabei keinen Kaffee und schon gar keinen Kuchen, sondern was Alkoholisches und was Deftiges. Das gibt es natürlich auch, ebenso Musik von Polka, Marsch und Walzer bis zu Schlager und Evergreen. red