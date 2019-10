Konzert im Schäferhaus

Das Duo Time Is On Your Side" gibt morgen um 20 Uhr ein Konzert im Alten Schäferhaus in Wernstein. Julia Motschmann ist eine Sängerin, Musikerin und Komponistin. Ihre ausdrucksstarke Stimme berührt unmittelbar. Wenn Julia singt, wird es still im Raum. Von balladesk bis flockig poppig präsentiert sich die junge Künstlerin. Meist geht es in ihren Liedern um Liebe, Schmerz, Verletzung und Hoffnung. Zusammen mit ihrem Vater Thomas Motschmann an der Akustikgitarre sind Spontaneität und Spielfreude garantiert. Direkt und ehrlich ist das Credo der beiden - mit Nähe zum Publikum. Das "Wohnzimmerkonzert" bietet nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen, Karten können unter Telefon 09229/7786 bestellt werden. red