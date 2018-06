Konzert im Lokschuppen

red



Das Deutsche Dampflokomotiv Museum Neuenmarkt lädt zum zweiten Mal in Folge zu einem "Nachmittagskaffee für Senioren" in den historischen Lokschuppen ein. Am Dienstag, 10. Juli, ab 15 Uhr begrüßen die Bläsergruppe unter Leitung von Klaus Hammer und das Blechbläserensemble unter Leitung von Hubertus Baumann vom Markgraf-Georg-Friedrich-Gymnasium (MGF) Kulmbach und die Bläserklasse der Mittelschule Schesslitz unter Leitung von Frank Macht die Besucher. Der Eintritt in das Museum inklusive des musikalischen Genusses wird zu einem Sonderpreis angeboten. Senioren über 85 Jahren erhalten freien Eintritt. Karten gibt es im Vorverkauf oder am Veranstaltungstag an der Kasse des DDM.