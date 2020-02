Konzert im Kinosaal

Ende September 2019 starteten Musiker Klaus Neubert und Kinobesitzer Bruno Schneyer die Live-Musik-Reihe "Cinema Concerts" im Kino in Zeil. Am Freitag, 28. Februar, um 19.30 Uhr geht es in die vierte Runde. Zitherspieler Thomas Zrieschling ("Zither Zriesch") und Utz Dorband (Gitarre, Banjo und Dobro) machen Musik. Dazu rezitiert Dorband schalkhafte Lyrik. Den Top Act bilden Eugen de Ryck und Wolfgang Kriener. Ihr Motto lautet: "Musikalische Landschaftsmalerei mit Akustikbass und Gitarre. Augen zu, zuhören, zack". Gitarrist und Sänger Eugen de Ryck überrascht bei seinen Auftritten immer wieder durch spannende Ideen und hochkarätige Besetzungen. Wolfgang Kriener spielt wunderschöne, geschmackvolle Basslinien und einen sehr trancigen Groove.

Der Eintritt beträgt laut Kino zehn Euro auf Spendenbasis. red