Konzert im Advent

Die Trachtenkapelle Theinfeld veranstaltet traditionell am 4. Adventssonntag, 22. Dezember, in der Kirche von Theinfeld ein Adventskonzert. Die Musiker und der Dirigent bieten dabei ein abwechslungsreiches Programm mit einem Streifzug durch verschiedene Musik-Stilrichtungen, von traditionellen Polkas bis zu modernen Hits aus Musicals an. Beginn des Konzerts ist um 14 Uhr. mib