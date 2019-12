Konzert im Advent

Der Gesangverein veranstaltet am Sonntag 15. Dezember, um 13.30 Uhr in der Pfarrkirche Maria Himmelfahrt in Hochstadt ein Adventskonzert. Mitwirkende sind Gesangvereine aus Obersdorf und Hochstadt sowie das Nachwuchsorchester Hochstadt-Marktzeuln. Im Anschluss kann der "Advent bei der Feuerwehr” am "Schmiedswäldla" besucht werden. red