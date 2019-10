Konzert für Senioren im Gemeindehaus

Die evangelische Kirchengemeinde Ebern und die Organisation "Live Music Now Franken" laden Senioren zu einem Konzertnachmittag am Donnerstag, 7. November, ins evangelische Gemeindehaus ein. Die drei Nürnberger Musiker Stefan Haas (Theorbe), Marie Sophie Erndl (Blockflöte) und Juan Maria Raso Llaràs (Violoncello) spielen kammermusikalische Stücke aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Der Konzertnachmittag fängt um 14.30 Uhr mit Kaffee und Kuchen an. Der eigentliche Konzertteil beginnt um 15 Uhr, wie die evangelische Kirchengemeinde in Ebern mitteilte. red