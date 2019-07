Am Sonntag, 28. Juli, ist in der Stadtpfarrkirche Hammelburg ein Konzert für Saxophon und Orgel zu hören. Die aus Obereschenbach stammende Saxophonistin Sabine Holzinger wird zusammen mit Kantor Dieter Blum Werke von J.S. Bach, Gabriel Fauré, Erik Satie u.a. aufführen. Sabine Holzinger studierte an der Musikhochschule in Karlsruhe Saxophon. Im Anschluss wird ein kleiner Umtrunk auf dem Kirchplatz angeboten. Beginn ist um 19.30 Uhr. Anstatt von Eintritt werden Spenden zugunsten der Kirchenmusik entgegengenommen. sek