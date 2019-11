In der Kirche St. Matthäus kommt am Sonntag, 17. November, um 17 Uhr ein Konzert für Oboe und Cembalo zu Gehör. Der junge Oboist Valentin Krämer und Matthäuskantorin Susanne Hartwich-Düfel machen sich gemeinsam auf eine musikalische Reise durch Europa in der Barockzeit. Auf dem Programm stehen Werke von Marcello, Benda, Bruna, Händel, Marais und Vivaldi. Karten gibt es über www.reservix.de. red