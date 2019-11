Kindgerecht serviert, witzig präsentiert, professionell musiziert und moderiert - bei den "Konzerten für junge Ohren" im Musikzentrum Bamberg am Schillerplatz 4 sind Kinder begeistert, und auch Erwachsene genießen die vom MZB-Ensemble live gespielte Musik. Das MZB-Ensemble und die Schauspielerin Ursula Gumbsch laden zu einem weihnachtlichen "Konzert für junge Ohren" am Sonntag, 24. November, um 16 Uhr in den Konzertraum Schillerplatz 4 ein. Erzähler, Flöten, Cello und Klavier erzählen die musikalische Geschichte "Die Waldmaus macht einen Weihnachtsbesuch" von B. Bartos-Höppner und F. D. Baumann. Als besondere Zugabe können alle jungen Zuhörer nach dem Konzert Instrumente probieren.

Das MZB-Ensemble unterstützt mit dem Konzert das Angebot "Musik-Koffer vor Ort - Musik im Anker-Zentrum". Empfohlen wird das "Konzert für junge Ohren" für Kinder ab vier Jahren.

Karten für das Konzert sind beim BVD Bamberg und direkt im Musikzentrum Bamberg erhältlich. Reservierungen sind unter Telefon 0951/9177470 möglich. red