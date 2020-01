Konzert für guten Zweck

Über 2300 Euro kamen als Erlös bei einem vorweihnachtlichen Konzert zusammen, zu dem die Katholische Kirchenstiftung Dorgendorf in die Herz-Jesu-Kirche eingeladen hatte. Neben den 1305,18 Euro gab es auch noch eine einzelne Spende über 1000 Euro von Fritz Hegenwald aus Baunach. Laut Kirchenstiftung wurden sämtliche Spenden auf "Heller und Pfennig" an die Krebskinderhilfe in Bonn weitergeleitet. Es war das elfte Konzert dieser Art in Dorgendorf. Gesamterlös für den guten Zweck: 11891,18 Euro. red