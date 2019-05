Konzert für Flüchtlinge

Die Geflüchteten-Hilfe der Diakonie Haßberge veranstaltet zusammen mit dem Verein Yehudi Menuhin Live Music Now Franken am Freitag, 17. Mai, 19 Uhr, ein Konzert im evangelischen Gemeindehaus Ebern für geflüchtete Menschen und alle, die sich für Musik von der Klassik über Jazz bis zum Rock und Pop interessieren. Es spielt das Streichquartett "Lockere Saiten" (Abel Cruz/Violine, Valentin Sanchez Pinero/ Violine, Alex Nowikow/Viola, Igor Sajatovic/Kontrabass). Die gleiche Gruppe gibt auch in Haßfurt ein Konzert (am 21. Mai, 14.30 Uhr, Stadthalle). red