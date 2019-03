Konzert für den guten Zweck

Zu einem Konzert für einen guten Zweck lädt der Förderverein "Schwarzer Adler" in Westheim ein. Die Big Band "Pfeffer, Salz & Sahne" aus Hofheim spielt wunderschöne Melodien des Swing und der Unterhaltungsmusik aus vergangenen Jahrzehnten. Die freiwilligen Spenden des Konzerts bei freiem Eintritt kommen dem Projekt "Schwarzer Adler" zugute. Termin ist am Samstag, 23. März, um 17 Uhr in der Jakobikirche in Westheim. Im Anschluss eröffnen die Westheimer Musikanten mit dem Förderverein "Schwarzer Adler " die Grillsaison für das Jahr 2019 am Feuerwehrhaus. red