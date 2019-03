Die Kantorei Haßberge weist auf ein Konzert hin. Es findet am Sonntag, 17. März, um 17 Uhr in der Marienkirche in Königsberg statt. Es ist ein Konzert für den Frieden.

Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs wurden viele Städte durch Bombenangriffe zerstört, am 16. März 1945 Würzburg. Zum Gedenken an das schreckliche Ereignis gestaltet der Oratorienchor Würzburg das offizielle Gedenkkonzert mit Solisten sowie Chor und Sinfonieorchester. Die Veranstaltung in Königsberg dauert eine gute Stunde, wie die Kantorei mitteilte.

Die Werke: "Dona nobis pacem" des englischen Komponisten Ralph Vaughan Williams ist nicht nur eine Kantate mit der Bitte um Frieden, die er aus den Eindrücken des Ersten Weltkriegs heraus geschrieben hat. Vielmehr handelt es sich um eine symphonische Dichtung zu Krieg und Trauer mit der Bitte um Frieden und der Hoffnung auf eine friedliche Welt. Das eindrucksvolle Werk wird laut Kantorei zum ersten Mal in den Haßbergen aufgeführt.

Das "Adagio for Strings" (1938 aufgeführt und später als Agnus dei für Chor bearbeitet) gilt als populärste Komposition des Amerikaners Samuel Barber. Es wurde zu Beerdigungen namhafter Persönlichkeiten wie John F. Kennedy, Rainier III. von Monaco oder Albert Einstein gespielt und auch zum Gedenken an die Opfer des 11. September 2001.

Zum Abschluss erklingt Beethovens neunte Sinfonie. Dessen Thema ist zur "europäischen Hymne" geworden.

Die Karten gibt es im Vorverkauf unter der Telefonnummer 09523/6957 (Kartentelefon). red