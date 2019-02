Konzert: "Die Magie der Marimba"

Musiker von Kiss-Percussiva präsentieren am Sonntag, 17. März, "Die Magie der Marimba". Im Programm für das Schlaginstrument Marimba stehen Werke von Johann Sebastian Bach, Eckhard Kopetzki, Nils Rohwer und Eric Sammut. Das Konzert findet ab 19 Uhr im Rossini-Saal statt. Die Marimba ist ein aus Guatemala stammendes Schlaginstrument, das sich größerer Beliebtheit erfreut. Die Musiker der Kiss-Percussiva-Percussion-Group der Städtischen Musikschule sind allesamt Preisträger des Wettbewerbs "Jugend musiziert" und zeigen ihr musikalisches Können und die Vielfältigkeit der Marimba. Ergänzt wird das Ganze um solistische Beiträge aktueller Preisträger des Wettbewerbs "Jugend musiziert". Karten für die Veranstaltung gibt es in der Tourist-Information Arkadenbau, unter Tel.: 0971/8048 444 und außerdem per E-Mail (kissingen-ticket@badkissingen.de). Foto: Sigrid Metz