Konzert des Kreisorchesters

Das Kreisorchester gastiert am Sonntag, 17. März, um 17 Uhr in die Dreifachturnhalle . "God's Country" heißt das Programm, das Kreisdirigent Christian Stengleinzusammengestellt hat. Rund 80 Musiker werden auf der Bühne sitzen und die Höhepunkte der vergangenen Programme spielen. Karten gibt es an den Vorverkaufsstellen in der Postagentur Hofmann, Hauptstraße 43, Ebensfeld sowie den Tourist-Infos in Lichtenfels und Bad Staffelstein oder an der Abendkasse (Kinder erhalten eine Ermäßigung). red