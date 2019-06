Das Sommerkonzert des Jack-Steinberger-Gymnasiums findet am Donnerstag, 27. Juni, ab 19 Uhr in der Aula statt. Es steht unter dem Motto "Filmmusik". Das Repertoire umfasst Melodien aus "Wickie", "Forrest Gump", "Herr der Ringe", "Pirates of the Caribbean" und andere Überraschungen. Mit dabei sind die großen Ensembles (Musikklassen, Vororchester, Chor, Orchester, Bigband) und Solisten sowie einige Klassen. Für Essen und Trinken sorgt die Q 11. sek