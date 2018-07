Konzert der Sing- und Musikschule

red



"Unterwegs in den Urlaub" - unter diesem Motto präsentieren dieses Jahr Blockflöten- und Gitarrenschüler der Sing- und Musikschule im Landkreis Kronach Musikalisches aus verschiedensten Ländern. Nach einem Probenwochenende im "Haus am Knock" in Teuschnitz unter der Leitung von Maria Kuhn und Dorothea Lieb nehmen die 15 Instrumentalisten die Besucher mit auf eine Reise zu vielen Facetten der Musik. Herzliche Einladung zu diesem unterhaltsamen Programm ergeht am morigen Mittwoch, 4. Juli, in der Kronacher Synagoge , Nikolaus-Zitter-Straße 27. Beginn ist um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.