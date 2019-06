Konzert der Orgelklasse in der Klosterkirche

Am Pfingstmontag, 10. Juni, lädt der Orgelförderverein Ebrach zu einem Konzertnachmittag in die ehemalige Klosterkirche ein. Es erklingen die beiden historischen Barockorgeln und die Hauptorgel der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt. Außerdem wird ein Regal zum Einsatz kommen. Das Regal ist eine kleine tragbare Orgel, die nur mit Zungenpfeifen bestückt ist. Die Besucher können sich ab 17 Uhr vom Klang der Instrumente überzeugen. An den Orgeln spielen die Studenten der Orgelklasse von Professor Christoph Bossert von der Hochschule für Musik aus Würzburg. Zu den Interpreten gehören Erik Konietzko, Jonas Pluhatsch, Brúnó Kaposi, Leonard Klimpke und Luka Posavec. Es werden klassische Werke von Johann Sebastian Bach, Max Reger und Nicolas Clerambault gespielt. Abgerundet wird das Programm mit Eva Kuhn (Sopran) und Marcel Hubner (Tenor), die einzelne Stücke gesanglich begleiten. Der Eintritt ist frei, Spenden zum Erhalt der historischen Orgeln sind vom Veranstalter erbeten. red