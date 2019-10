Konzert der Musikfreunde

Die Musikfreunde Kupferberg laden am Sonntag, 27. Oktober, zum Kirchenkonzert in das Gotteshaus St. Vitus ein. Beginn ist um 18 Uhr, der Eintritt ist frei. Seit Wochen proben die Aktiven der Stadtkapelle mit ihrem Dirigenten Valerij Efremov, damit die Zuhörer einen schönen musikalischen Abend erleben können. Dabei werden auch die Jungmusiker ihr Können unter Beweis stellen. Ein zweites Mal ist dieses Programm am Sonntag, 10. November, um 17 Uhr in der St.-Jakobus-Kirche in Enchenreuth zu hören. kpw