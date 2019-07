Ein Kammermusikabend "Juedui Music" mit den Schülern und Dozenten des Sommer-Musikkurses unter der Leitung von Shen Chen findet am Mittwoch, 17. Juli, im Kammermusiksaal der Musikakademie statt. Beginn ist um 19.30 Uhr. Am Freitag, 19. Juli, ist dann um 11 Uhr in der Klosterkirche das Abschiedskonzert von "Juedui Music", ebenfalls unter der Leitung von Shen Chen. sek