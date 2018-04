Konzert der Herzens-Blecher

Die Herzens-Blecher sind am Samstag, 14. April, mit ihrem Programm "Franken dodal global" anlässlich eines Benefizkonzertes in der Nüdlinger Werkstatt zu Gast. Beginn des Konzertes ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Das Bistro ist ab 18.30 Uhr geöffnet. Karten sind in der Nüdlinger Werkstatt erhältlich. sek