Konzert der Ehemaligen

Am Sonntag, 17. März, findet ein Konzert ehemaliger Schülerinnen und Schüler des Frobenius-Gymnasiums Hammelburg in der Aula statt. Anlass ist das 350-jährige Bestehen des Gymnasiums. Die Veranstaltung beginnt um 11 Uhr. Im Programm stehen Werke für Chor und Bigband, die in den vergangenen Jahren in den traditionellen Sommerkonzerten des Gymnasiums aufgeführt worden sind. Ein Ehemaligenchor sowie eine Ehemaligen-Big-Band der Abiturjahrgänge 2002 bis 2018 bereiten dieses Konzert an einem vorausgehenden, intensivem Probentag vor. Dabei ist auch ein Rückblick auf die vergangene Schulzeit geplant. Das Konzert ist öffentlich, der Eintritt ist frei. red