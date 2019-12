Konzert der Blaskapelle Schwürbitz

Wenn man sich das Programm des Weihnachtskonzertes der Blaskapelle Schwürbitz am 29. Dezember um 17 Uhr in der Herz-Jesu-Kirche durchliest, steigt sofort die Vorfreude. Nach einem Jahr, in dem sich die Blaskapelle ausschließlich auf das Osterkonzert konzentriert hatte, dürfen sich Mitglieder und Fans des Orchesters heuer wieder auf wunderschöne Musik in stimmungsvoller Kulisse freuen. Natürlich werden auch die Sänger der Kapelle ihr Bestes geben. Mit den feierlichen Maestoso-Klängen einer Hymne "Fanfare and Flourishes" entführt die Kapelle ins norwegische Königreich. Typische Merkmale verschiedener Kulturregionen werden in den "Norwegischen Impressionen" aufgenommen, und der Zuhörer geht auf eine musikalische Reise durch das nordische Land und "spürt" förmlich in den sieben Teilen markante Regionen und kulturelle Besonderheiten des skandinavischen Landes. Doch auch klassische Weihnachtslieder kommen nicht zu kurz. Foto: Stefan Motschenbacher