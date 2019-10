In der evangelischen Dorfkirche St. Maria und Johannes musizieren am Sonntag, 6. Oktober, um 19 Uhr die Bamberger Bachsolisten. Otto Winter, langjähriger Solo-Oboist der Bamberger Symphoniker, Manfred Wengoborgski, ehemals erster Geiger der Bamberger Symphoniker, und Gerhard Rilling, früherer Organist der Matthäuskirche in Erlangen, spielen Werke von Bach, Händel, Telemann und Loeillet. Der Eintritt ist frei. red