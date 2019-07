Konzert "Barocker Glanz"

Unter dem Motto "Barocker Glanz - klassische Schönheit" gibt das Bamberger Streichquartett mit Andrey Gosik im Innenhof der Kaiserpfalz in Forchheim ein Sommerkonzert: Quartette von Arriaga, Haydn und Vivaldi werden am Sonntag, 28. Juli, um 19 Uhr erklingen. Mit Andrey Godik wurde ein Oboist gewonnen, der zuvor bei den Münchner Philharmonikern und dem Staatstheater Braunschweig engagiert war. Seit der Saison 2017/18 ist er Solo-Oboist der Bamberger Symphoniker. Veranstalter sind die Volkshochschule und Pfalzmuseum Forchheim. Der Kartenvorverkauf: "Bücherstube an der Martinskirche", Abendkasse ab 16 Uhr; Eintritt: zwölf Euro, ermäßigt zehn Euro. red