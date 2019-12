Konzepte für die Schlösser gefordert

Ebelsbach und der Gemeindeteil Gleisenau standen im Mittelpunkt der Ortsbegehung des CSU-Ortsverbandes Ebelsbach mit Bürgermeisterkandidat Roland Metzner und den Kandidaten der Gemeinderatsliste. Dabei war man sich insbesondere darüber einig, dass für beide Schlösser nachhaltige Konzepte entwickelt werden müssten.

Mit dem erst kürzlich besiegelten formellen Besitzübergang des Schlosses Rotenhan an die Gemeinde, so Vorsitzender Roland Metzner, bestehe nun endlich - nach zehn Jahren des Zusehens - die Möglichkeit, weitere Schritte zum Erhalt und Wiederaufbau des Kulturdenkmals zu unternehmen.

Auch insgesamt gehe es darum, das Leben in der Gemeinde weiterzuentwickeln, um für die Anforderungen der Zukunft gerüstet zu sein.

Weitere Projekte seien die Sanierung des Wasser- und Abwassernetzes sowie die Bereitstellung von Bauland für die jüngere Generation. Dies gelte übrigens für alle Ortsteile der Gemeinde.

Dank an die Feuerwehr

Einen besonderen Dank sprach man an die Gruppenführer der Löschgruppe Gleisenau, Norbert Kirchner und Frank Dietz, aus, die sich für die Interessen der Feuerwehr und des Ortsteiles eingesetzt hätten, aber auch den anwesenden Bürgern, welche ihr Interesse an der Fortentwicklung der Gemeinde bekundet haben. Die hieraus gewonnenen Ideen, Wünsche und Anregungen werde man gerne in die Umsetzung mit aufnehmen. gg