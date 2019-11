Konzept zum Wohnen im Alter wird vorgestellt

Am Montag, 18. November, findet um 19 Uhr im Bürgersaal des neuen Rathauses in Langensendelbach, Kirchweg 1, eine Sitzung des Gemeinderates statt. Unter anderem soll ein Konzept zum Wohnen im Alter und der geplante Anbau (Überdachung) an das bestehende Schützenheim Langensendelbach vorgestellt werden. Weitere Punkte sind die Überwachung des ruhenden Verkehrs in Langensendelbach und Bräuningshof, die Bestellung einer Standesbeamtin und einer Standesamtsleiterin für den Standesamtsbezirk Langensendelbach und die Bestellung eines Wahlleiters einschließlich Stellvertreter für die Kommunalwahl 2020. Des Weiteren beschäftigt sich das Gremium mit der Änderung der Satzung über die Herstellung von Stellplätzen und deren Ablösung. red