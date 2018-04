Konzept für den Einzelhandel

Der Stadtrat tagt am Mittwoch, 25. April, ab 18 Uhr in der Frauengrundhalle. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Fortschreibung des Einzelhandelsentwicklungskonzeptes der Stadt (hier geht es um die Vorstellung durch die CIMA), der Haushalt 2018, die Aufstellung von vorhabenbezogenen Bebauungsplänen zur Erweiterung eines bestehenden Elektronikmarktes mit Wohnung westlich der Bahnhofstraße und zur Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage in Fischbach.

Weitere Beratungspunkte sind der Abschluss eines Architektenvertrags für die Errichtung einer Kindertagesstätte auf dem Grundstück der ehemaligen Berufsschule, die Auftragsvergabe zur Erschließung des Baugebiets "Steinberg Ost", die Vergabe von Ingenieurleistungen zur Verbesserung der Kläranlage in Ebern, ein Bauantrag, die Neufassung der Satzung über Aufwendungs- und Kostenersatz für die Feuerwehren der Stadt sowie die Aufstellung der Vorschlagsliste für die Schöffenwahl 2019 bis 2023. red