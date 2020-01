Konzept für "alten Friedhof"

Die CSU-Fraktion des Weisendorfer Gemeinderats beantragt, für die gemeindeeigene Fläche auf dem sogenannten "alten Friedhof" in der Ortsmitte ein Konzept zur ökologischen und optischen Aufwertung zu erstellen, zu dem auch nach dem Vorbild des Waldfriedhofs erweiterte Möglichkeiten zur Urnenbestattung gehören.

Zur Begründung schreibt die Fraktion: "Die Gemeinde hat in der zu Ende gehenden Amtsperiode des Gemeinderates den Waldfriedhof um Urnenstelen und Möglichkeiten zur Baumbestattung erweitert. Das war gut und richtig. Unterdessen ist aber der sogenannte alte Friedhof in der Weisendorfer Ortsmitte vernachlässigt worden und sollte nun dringend in den Fokus der Aufmerksamkeit gerückt werden. Auch hier werden mehr Möglichkeiten zur Urnenbestattung benötigt."

Viele Lücken

Die CSU schreibt weiter: "Die vielen Lücken und Freiflächen durch die Auflassung von Gräbern könnten und sollten zudem unbedingt auch für eine ökologische Aufwertung genutzt werden, um ortstypischer Flora und Fauna Raum zu geben. Hier ist auch besonders die Schaffung einer grünen Oase im Steingrau des Friedhofs durch Anpflanzung von solchen Gehölzen wünschenswert, die heimischen Insekten und Kleintieren Nahrung und Lebensraum bieten."

Die nächste Sitzung des Gemeinderats Weisendorf findet am heutigen Montag statt. red