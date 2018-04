Konzentriert bei der Arbeit

Nach der erfolgreichen Ablegung von drei Feuerwehrabzeichen in Folge sprach Kreisbrandmeister Thilo Kraus von einer beeindruckenden Leistung der Freiwilligen Feuerwehr von Altenkunstadt.



Hilfsleistungseinsatz

Im Schul- und Sportzentrum waren die Feuerwehrfrauen und Aktiven der Stützpunktwehr Altenkunstadt am vergangenen Wochenende zur Ablegung der Feuerwehrleistungsabzeichens "Die Gruppe im Hilfeleistungseinsatz" angetreten. Schon die Aufreihung der unterschiedlichen und modernen Gerätschaften des Rettungssatzes verdeutlichte dabei, dass die "technischen Hilfeleistungen", wie sie täglich insbesondere bei Verkehrsunfällen oder Unwetterschäden auftreten und maßgeblich den Einsatz der Rettungsschere oder des Spreizers erfordern, im Mittelpunkt der Übungen stehen werden. Von Anfang an arbeiteten die einzelnen Gruppen konzentriert zusammen und bewiesen dabei, dass sie in den vergangenen Wochen intensiv und vor allen Dingen erfolgreich geübt hatten. Aufmerksam verfolgte die Jury mit den Kreisbrandmeistern Thomas Petterich und Thilo Kraus sowie Matthias Eberlein das Übungsgeschehen. Zum Schluss zog das Schiedsrichtergremium Bilanz. Dabei betonte Kreisbrandmeister Thilo Kraus, dass bei den Leistungsprüfungen die Probleme aufgegriffen werden, wie sie Ernstfälle mit sich bringen. Denn die Hälfte aller Ernstfälle erfordere technische Hilfeleistungen, wodurch die Wichtigkeit dieses Teils der Feuerwehrarbeit verdeutlicht werde. Deshalb dankte Kreisbrandmeister Thilo Kraus allen, die an der Übung erfolgreich teilgenommen hatten, auch der Gemeinde Altenkunstadt für die Bereitstellung des Feuerwehrbedarfs, den Ausbildern sowie Bianca Zapf für die maßgeblichen Vorbereitungen. dr