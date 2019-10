Die Volkshochschule Eltmann bietet für Kinder von fünf bis neun Jahren einen Kurs unter dem Motto "Spielerisches Konzentrationstraining mit Pferden" an.Tiere im Allgemeinen sind ein großer Motivator für Kinder. Dies macht sich auch das pferdegestützte Konzentrationstraining zunutze. Während des Putzens, Reitens und Führens der Ponys werden spielerisch Aufgaben gestellt und Spiele gestaltet, die die Aufmerksamkeit in Kombination mit der Bewegung steigern. Der Kurs unter der Leitung von Renate Söldner startet am Dienstag, 5. November, von 15 bis 16.30 Uhr in Eltmann und umfasst sechs Termine. Anmeldungen sind möglich bei Susanne Hofmann im Ritz Eltmann (Ruf 09522/89970). Es gibt noch freie Plätze. red