Am Samstag prallte eine Autofahrerin in die Leitplanke. Die Frau geriet auf der feuchten Fahrbahn der B287 ins Schleudern und verlor die Kontrolle. Der Mercedes prallte in die Leitplanke und kam auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Die Fahrerin wurde nicht verletzt. Am Auto entstand ein Schaden von 2000 Euro. pol